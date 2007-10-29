Регіонали згодні на Балогу - прем`єра і Януковича - спікера

За інформацією «Економічєскіх ізвєстій», зараз найбільш прийнятним варіантом для голови секретаріату президента Віктора Балоги і секретаря Ради національної безпеки і оборони Івана Плюща, які останнім часом зачастили на особисті прийоми до голови держави, є відсутність коаліції як такої.

В той же час, пише видання, № 1 в списку НУ-НС Юрій Луценко і його соратник В’ячеслав Кириленко не використовують даний ним карт-бланш на нелімітований доступ до президента — вони практично не з`являються у Віктора Ющенка, який зараз перебуває під впливом Балоги і Плюща, стверджують «Економічєскіє ізвєстія». Голова СП і Секретарь РНБО грають на неприязному ставленні голови держави до Юлії Тимошенко. Віктор Балога продовжує вести переговори про створення широкої коаліції (саме за цієї умови керівництво Партії регіонів погодилося на проведення позачергових виборів). Як перехідний варіант розглядається відсутність коаліції, коли частина БЮТ не проголосує за спікера В’ячеслава Киріленка, а частина НУ-НС — за прем`єра Юлію Тимошенко. Після цього головою ВР буде обраний Іван Плющ, а ближче до Нового року буде звільнений прем`єр Віктор Янукович і в його крісло посадять Віктора Балогу.

Одночасно, за даними видання, актуальності набувають переговори про перекуповування депутатів від БЮТ і НУ-НС або про плату за їхню відсутність в сесійному залі. За інформацією «Економічєскіх ізвєстій», такими переговорами займається голова апарату прем`єра Сергій Льовочкін.

Михайло Волинець (№ 15 в списку БЮТ) заявив виданню, що варіант відсутності коаліції можливий. Але бютівець підкреслив, що коаліція БЮТ і НУ-НС відбудеться: «Через два роки президентські вибори, і якщо Віктор Ющенко погодиться на широку коаліцію, то у нього не залишиться жодних шансів. Обрання Івана Плюща спікером виглядає смішно. Плющ вже був, а після цього був кучмизм, з яким ми і боремося», - переконаний бютівец.

Василь Хара (№ 25 в списку Партії регіонів) вважає, що «відповідно до Конституції, відсутність коаліції неможлива, оскільки парламент буде нелегітимний». За його словами, необхідно буде проголосити будь-яку коаліцію: «БЮТ і НУ-НС дали фальстарт. Вони зробили дуже багато заяв, навіть підписали коаліційний договір без узгодження з Віктором Ющенком і його секретаріатом. А президент не останню скрипку в цій ситуації грає. Всі розуміють, що перевага в три голоси — це не коаліція. Думаю, все ж таки буде широка коаліція». Василь Хара не виключив можливості призначення Віктора Балоги прем`єром, якщо Віктор Янукович стане спікером Ради.