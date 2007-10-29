Томенко придумав схему нових виборів мера Києва

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО пропонує провести вибори мера столиці у два тури.

Про це йдеться у коментарі М.ТОМЕНКА, переданому УНІАН.

«Спеціальний статус міста Києва як столиці України вимагає, щоб керівник міста був обранцем більшості мешканців столиці України та представляв різні соціальні прошарки міста. Вибори керівника головного міста держави повинні бути виборами громади, а не виборами за гроші та продовольчі пакети», – зазначив М.ТОМЕНКО.

Нагадаємо, що на останніх виборах міського голови за кандидатуру Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосував 21% киян.

«Для того, щоб ні політичні негідники, ні фінансові наркомани не ставали керівниками столиці України, необхідно проводити вибори в два тури, що дасть можливість обирати не лише конкретну людину, а обирати певну команду та конкурентну програму розвитку міста, щоб кияни були впевнені в цивілізованому розвитку міста», – переконаний М.ТОМЕНКО.

Також він зауважив, що варто було б поширити принцип обрання керівника міста через систему двох турів щонайменше в обласних центрах України.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і блок “Наша Україна – Народна самооборона” неодноразово заявляли про наміри організувати дострокові вибори мера Києва і столичної міської ради.