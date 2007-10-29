Регіонали згадали про Універсал національної єдності

Кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО вважає, що основним політичним гравцям слід повернутися до ідей Універсалу національної єдності та знайти спільний курс розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на круглому столі на тему: «Консолідована демократія: перспективи для України».

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, сьогодні, в першу чергу, політики повинні розробити єдиний шлях розвитку України. «Нам не можна рухатись вперед, якщо ми не знайдемо ідей консенсусного бачення», - зауважив він.

На думку Ю.МІРОШНИЧЕНКА, підписання Універсалу національної єдності було спробою знайти такий спільний курс. «Це був дуже важливий крок до консолідації політичних еліт», - сказав він і висловив жаль, що не всі політики підписали цей документ.

«Це був шлях правильний, треба йти цим шляхом, робити висновки і повертатися на нього», - переконаний Ю.МІРОШНИЧЕНКО. При цьому він висловив думку, що перелік питань, навколо яких політики не можуть знайти спільну мову, слід винести на всенародний референдум.

За його словами, нині створюється враження, що формування коаліції є механічним добором 226 голосів, для того, щоб опинитися у владі. За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, незрозуміло, навколо яких програмних засад намагаються об’єднатись політики, оскільки їхні програми мають бути схожими, щоб у майбутньому впроваджувати єдину політику. Він переконаний, що для ефективної роботи “помаранчевої” коаліції одна з політичних сил має поступитися своїми програмними засадами, інакше можуть виникати постійні конфлікти.

«Головне, щоб політики відмовились від упередженості», - вважає Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Йому незрозуміло, чому деякі політики заявляють про неприпустимість ведення переговорів між БЮТ і Партією регіонів.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО вважає, що в нинішній ситуації слід зібрати круглий стіл, на якому обговорити можливість створення коаліції національної єдності, що розробить спільні завдання на майбутнє та гарантії прав опозиції.