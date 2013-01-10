В опозиції обіцяють тримати блокаду, доки не будуть прийняті їхні умови

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник фракції “Батьківщина” Андрій Кожем’якін.

Він нагадав, що партія повністю солідарна з акцією громадянської непокори Юлії Тимошенко та зауважив, що сьогоднішні дії фракції у ВР спрямовані на виконання вимог Ю.Тимошенко.

За словами А.Кожем’якіна, “Батьківщина” діє спільно з іншими опозиційними фракціями – «УДАР» і «Свобода».

Він нагадав, що його політична сила, як і раніше, вимагає прийняття Верховною Радою заяви про підтвердження євроінтеграційного курсу України.

Також опозиція наполягає на відновленні процесу приведення українського законодавства до європейських стандартів.

Як заявив А.Кожем’якін, опозиціонери вимагають пояснень у Верховній Раді генерального прокурора Віктора Пшонки та керівника Державної пенітенціарної служби Олексанлра Лісіцкова з приводу ситуації, яка склалася з Ю.Тимошенко у лікарні, зокрема, відповіді, коли будуть виконані умови Ю.Тимошенко.

На запитання журналістів, як довго опозиція планує блокувати роботу парламенту, А.Кожем’якін відповів, що на консультаціях лідерів фракцій, які тривають сьогодні зранку, “нас тільки слухають, але ніхто не приймає рішень”.

А.Кожем’якін вважає, що до 16-ї години сьогоднішнього дня ситуація не зміниться, а відповідно, опозиція продовжить блокування. Він заявив, що “якщо не будуть наші умови прийняті, то трибуну не буде розблоковано”.