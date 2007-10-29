Черновецький: я ніколи не піду на пенсію

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що ніколи не збирається виходити на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я ніколи не піду на пенсію, хоча формально я думаю вийти на пенсію», - сказав мер столиці. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що розраховує на велику пенсію. Пояснюючи своє припущення, він сказав, що це завдяки тому, що 9 років він був у Верховній Раді і вже майже два роки, як на посту мера. «Мій ранг – міністра», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Кажучи про те, що збирається ще довго працювати, мер відзначив: «Я був завжди діяльною людиною. Моя голова працює також продуктивно, як раніше, навіть більше збагачена досвідом прожитих років. Тому, я думаю, що з пенсією я зачекаю».

***25 листопада Л.Черновецькому виповниться 56 років.