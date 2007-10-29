Суд визнав винним учасника антикатерининського протесту в Одесі

До сплати 220 гривень штрафу засудив журналіста газети „Полтавська громада” Ігоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО за участь у суботній акції протесту проти відкриття в центрі Одеси пам’ятника російській імператриці Катерині II суд Суворовського району Одеси.

Про це повідомив УНІАН одеський юрист Олександр СЛАВСЬКИЙ.

За його словами, „зусиллями керівних посадовців Одеського міськуправління та Суворовського райвідділу міліції Одеси сьогоднішній судовий розгляд діянь, інкримінованих журналісту І.ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ, відбувся без участі кваліфікованого захисника підсудного”.

Як стверджує юрист, “старший лейтенант міліції Ігор ЧЕРНЕГА, що допитував журналіста, заборонив йому зробити телефонний дзвінок з відділення міліції, а міліцейське керівництво, в свою чергу, відмовилося підтвердити місцезнаходження журналіста. Відмовили йому також у зустрічі з адвокатом та особами, які впродовж суботи-неділі його розшукували”.

За словами О.СЛАВСЬКОГО, лише завдяки зусиллям члена Громадської колегії при МВС України Володимира ЧЕМЕРИСА на третій день розшуку І.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО було встановлено, що, всупереч твердженням офіцерів одеської міліції про відсутність громадянина І.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО серед затриманих у суботу осіб, насправді його утримували дві ночі під вартою у відділенні міліції Суворовського району.

Суворовський райсуд розглянув справу І.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, який скоїв протиправні діяння на території іншого району, про що стверджував представник міліції, і ухвалив оштрафувати винуватця на 220 грн. відповідно до вимог ст. 173 і 185 Кодексу про адміністративні правопорушення за „дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам міліції”.

В інтерв’ю УНІАН І.ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ заявив, що „суддя дуже поспішав ухвалити вердикт і відхилив моє клопотання про залучення до розгляду справи мого захисника, який прибув до суду буквально через півгодини після винесення вердикту”.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня шістьох учасників акції протесту проти відкриття в Одесі пам’ятника російській імператриці Катерині II, затриманих під різними приводами працівниками міліції Шевченківського та Порто-Франківського відділень міліції, звільнено з-під варти після 22-ї години.