Нашоукраїнці просять Ющенка припинити експерименти над Поліссям

Житомирська обласна організація партії “Народний Союз Наша Україна” просить Президента Віктора ЮЩЕНКА переглянути рішення про призначення Юрія ЗАБЕЛИ на посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Житомирської обласної державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної організації НСНУ, про це йдеться у листі житомирських “нашоукраїнців” до глави держави.

"Житомирщина сьогодні має потужний кадровий потенціал фахівців, професіоналів державної служби, і ми не розуміємо чому за останніх два роки тут змінюється вже п’ятий губернатор. Вочевидь, область стала полігоном для експериментів над поліським краєм. Саме тому ми вважаємо, що очолити Житомирську область повинна людина, яка роками працює на теренах рідної землі та розуміє проблеми області", - йдеться у листі Президенту.

Також автори листа заявляють, що облосередок НСНУ "не підтримує та не розуміє” призначення на посаду керівника Житомирської ОДА “людини, яка змінює партії заради кар’єри".

"Члени Житомирської регіональної організації партії “Народний Союз Наша Україна” глибоко стурбовані призначенням Ю.ЗАБЕЛИ, який до серпня 2007 року був першим секретарем Соціалістичної партії України в Макарівському районі Київської області - партії, яка була покарана українським суспільством за зраду демократичних цінностей", йдеться в листі.

Крім того, в обласній НСНУ вважають неприпустимим "роботу даної особи на такій відповідальній посаді в Житомирській області” та переконані, що Ю.ЗАБЕЛА “повинен сам написати заяву про свою відставку".

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЗАБЕЛА був призначений керівником Житомирської області 25 жовтня. До цього від обіймав посаду голови Макарівської райдержадміністрації Київської області.