Прийшов час створити єдину партію на основі блоку НУ-НС

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації, керівник обласного осередку Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Володимир КУЛІШ вважає, що вже найближчим часом політичні сили, які входять у блок НУ-НС, мали б „об’єднатися і створити одну партію”. В.КУЛІШ висловив готовність „ініціювати цей процес об’єднання”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Буковинський губернатор заявив сьогодні на прес-конференції в Чернівцях.

“Так, справді існує різне бачення особливостей формування коаліції з боку представників політичних сил, які входять в блок “Наша Україна – Народна Самооборона”, - сказав Буковинський губернатор. - Саме тому, на моє переконання, треба, принаймні, започаткувати внутрішньоблоковий об’єднавчий процес. Тим паче, створення після виборів єдиної партії декларувалось під час утворення блоку. Очевидно, якраз настав час це зробити”.

На думку В.КУЛІША, „треба створити, скажімо, координаційну раду з представників усіх політичних сил, які увійшли до блоку, і організаційно розпочати такий об’єднавчий процес. В іншому випадку запитань залишатиметься більше, ніж відповідей”.

При цьому губернатор Буковини додав, що на теренах області така координаційна Раді відбудеться вже найближчим часом.