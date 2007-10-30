Губернатор Буковини обіцяє кадрові зміни

07:19, 30 жовтня 2007
Політика
761

Три "аутсайдери" вже відомі

Володимир КУЛІШ
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Володимир КУЛІШ не виключає можливість кадрових змін на Буковині, однак ці перестановки „не матимуть відношення до виборів і політичної ситуації, а будуть зроблені за результатами роботи керівників районів за 9 місяців”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КУЛІШ заявив на прес-конференції у Чернівцях.

«Я дав шанс всім керівникам продемонструвати свій фах і своє ставлення до виконання своїх службових обов’язків. Тому за результатами 9 місяців ми маємо намір найближчим часом на колегії облдержадміністрації заслухати керівників окремих районів за певними напрямками. Якщо область у цілому має найкращі рейтингові показники, то в деяких районах за окремими напрямками вони провалені. Жодних об’єктивних причин для цього я не бачу, тому організаційно-кадрові висновки обов’язково будуть», - заявив В.КУЛІШ.

Як зазначається у розданому журналістам прес-релізі прес-служби Чернівецької ОДА, за підсумками моніторингу 9 місяців соціально-економічного розвитку Буковини, в трійку аутсайдерів увійшли Герцаївський, Кельменецький та Сокирянський райони, керівники яких є також головами районних організацій НСНУ.

В.КУЛІШ також зазначив, що на наступному тижні в області відбудуться на різних рівнях партійні конференції НСНУ, де також дадуть оцінку результатам виборів в регіоні. (В.КУЛІШ також обіймає посаду керівника обласної організації НСНУ - УНІАН)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter