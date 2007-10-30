Губернатор Буковини обіцяє кадрові зміни

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Володимир КУЛІШ не виключає можливість кадрових змін на Буковині, однак ці перестановки „не матимуть відношення до виборів і політичної ситуації, а будуть зроблені за результатами роботи керівників районів за 9 місяців”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КУЛІШ заявив на прес-конференції у Чернівцях.

«Я дав шанс всім керівникам продемонструвати свій фах і своє ставлення до виконання своїх службових обов’язків. Тому за результатами 9 місяців ми маємо намір найближчим часом на колегії облдержадміністрації заслухати керівників окремих районів за певними напрямками. Якщо область у цілому має найкращі рейтингові показники, то в деяких районах за окремими напрямками вони провалені. Жодних об’єктивних причин для цього я не бачу, тому організаційно-кадрові висновки обов’язково будуть», - заявив В.КУЛІШ.

Як зазначається у розданому журналістам прес-релізі прес-служби Чернівецької ОДА, за підсумками моніторингу 9 місяців соціально-економічного розвитку Буковини, в трійку аутсайдерів увійшли Герцаївський, Кельменецький та Сокирянський райони, керівники яких є також головами районних організацій НСНУ.

В.КУЛІШ також зазначив, що на наступному тижні в області відбудуться на різних рівнях партійні конференції НСНУ, де також дадуть оцінку результатам виборів в регіоні. (В.КУЛІШ також обіймає посаду керівника обласної організації НСНУ - УНІАН)