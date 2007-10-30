Ющенко їде до Румунії

30-31 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить офіційний візит до Румунії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у рамках візиту Президент України проведе зустрічі з Президентом Румунії Траяном БЕСЕСКУ, прем’єр-міністром Румунії Келіном ПОПЕСКУ, головою Сенату Парламенту Румунії Ніколає ВЕКЕРОЮ, головою Палати Депутатів Парламенту Румунії Богданом ОЛТЯНУ. Крім того, В.ЮЩЕНКО зустрінеться з Патріархом Румунської Православної Церкви Даніелем.

30 жовтня під головуванням Президентів України та Румунії відбудеться перше засідання Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії.

У рамках офіційного візиту заплановано підписання низки українсько-румунських двосторонніх документів.

Як повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, планується, що на зустрічах будуть обговорені питання двостороннього українсько-румунського співробітництва, зокрема, міжрегіональну та транскордонну співпрацю, торговельно-економічні відносини, енергетичну галузь, співробітництво у гуманітарній та консульській сферах.

О.ЧАЛИЙ також зазначив, що під час двосторонніх переговорів сторони обговорять питання розв`язання регіональних заморожених конфліктів, зокрема, Придністровського та Косовського.

Окремої уваги, за його словами, буде надано питанню європейської енергетичної безпеки.

Серед важливих питань, які планується порушити під час офіційного візиту до Румунії – забезпечення прав та свобод української національної меншини в Румунії.

Нещодавно Президентом України було ініційовано підписання загальноєвропейської декларації «Спільна Європа – спільна пам`ять». У контексті цієї ініціативи Президент України планує передати Президентові Румунії списки румунів, що загинули в Україні в 1944-1954 роках.

В.ЮЩЕНКО також має намір звернутися до румунської сторони з проханням приєднатися до процесу визнання міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 рр. актом геноциду українського народу.