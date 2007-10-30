Наша Україна і Єхануров знайшли компроміс

Вчора відбулося засідання президії Народного союзу "Наша Україна", під час якого обговорювалася тактика партії в питаннях створення коаліції. Одним з головних питань став розгляд офіційного звернення Юрія Єханурова до президії, в якій висловлювалися його основні претензії до тексту коаліційної угоди. За підсумками обговорення було знайдено компроміс і пан Єхануров підписав зобов`язання увійти до коаліції демократичних сил, пише Коммерсантъ-Україна

За словами членів політради, звернення Юрія Єханурова до президії складалося з дев`яти спірних питань. "Ми зійшлися на тому, що три з них – дійсно принципово важливі і вимагають подальшого обговорення", – розповів Юрій Ключковський. За його словами, такими пунктами є вимоги БЮТ відмінити призов в армію вже в 2008 році, обіцянка повернути внески Ощадбанку СРСР протягом двох років і відсутність у договорі зобов`язання не продовжувати мораторій на продаж земель сільгосппризначення.

Учасники засідання зійшлися на тому, що питання про призов в армію є прерогативою Президента України. Що стосується повернення внесків, було вирішено зобов`язати БЮТ до голосування за кандидатуру прем`єра надати графік їх погашення і свої пропозиції щодо реалізації цієї ініціативи. За інформацією видання, підсумком обговорення цього питання стало підписання Юрієм Єхануровим зобов`язання увійти до коаліції демократичних сил, яку мають намір створити НУНС і БЮТ.

На засіданні обговорювалося питання про формування робочої групи по підготовці першого засідання Верховної Ради. Як відомо, блок НУНС – єдиний з переможців виборів не визначився з складом групи. Вчора члени президії визначили чотири кандидатури від НСНУ – В’ячеслава Кириленка, Романа Зварича, Руслана Князевича і Юрія Ключковського. Остаточний склад робочої групи, яка повинна складатися з п`ятьох кандидатів в народні депутати від НУНС, буде затверджений сьогодні на політраді блоку.

На президії йшлося також про створення єдиної партії і обговорювався розподіл депутатів по парламентських комітетах. "Взагалі сьогоднішня дискусія мені сподобалася, – зізнався Ъ після завершення засідання пан Ключковський. – Вона була такою, якою і повинна бути в демократичній партії – діловою і професійною".