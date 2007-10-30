Папієв закликав себе втихомирити владні амбіції

Міністр праці і соціальної політики України Михайло ПАПІЄВ вважає за необхідне, щоб українські політики «втихомирили» владні амбіції для можливості здійснення необхідних реформ.

Про це він заявив в опублікованому увечері 29 жовтня інтерв`ю Інтернет-виданню «ProEuropa.info».

«Треба, щоб трошки владні амбіції втихомирила кожна політична сила. Це я говорю про всіх і про себе зокрема. Нам треба сказати всім, що у нас час «Ч». Що ми повинні ставити в основу основ Україну, унітарність держави, територіальну цілісність, цілісність українського етносу, виходячи не з національності, а з того, що всі громадяни, які проживають на її території, – це українці», - сказав він.

«Потрібно, щоб політики зрозуміли, що окрім влади, жадання влади є якісь глобальніші речі», - додав міністр.

За його словами, це розуміння необхідне, як для подальшого здійснення реформ в Україні, так і для проведення зваженої зовнішньої політики.

«Я, наприклад, спокійно ставлюся до поняття влади. Я був і у владі, і в опозиції, і осторонь – нічого страшного я в цьому не бачу. Головне, щоб ми виробили генеральний курс, і тоді Україну не хитатиме з одного боку в інший залежно від того, яка коаліція або опозиція. Є конкретна мета – і країна буде до цієї мети йти», - сказав М.ПАПІЄВ.

Він зазначив, що на сьогодні багато реформ, зокрема, судова, вимагають не тільки внесення змін в законодавство, але і внесення змін в Основний Закон, для чого потрібно 300 голосів народних депутатів.

У зв`язку з цим міністр висловив думку, що для прийняття такого роду рішень необхідна широка коаліція.

«Для цього мало мати якусь коаліцію якихось там окремих полюсів, для цього необхідно мати широку коаліцію, яка об`єднала б всю країну навколо цих питань, і яка знайшла б 300 голосів для прийняття потрібних рішень», - сказав М.ПАПІЄВ.

Міністр зазначив, що українським політикам потрібно навчитися знаходити консенсус з важливих питань розвитку держави.

«Ми пройшли вже етап прийняття рішень за принципом демократичного централізму. Досвід показує, що ні до чого хорошого це не призводить. Завжди диктат більшості над меншістю, це шлях до тоталітаризму і волюнтаризму. Необхідно навчитися вести переговори, вести діалог днями, ночами, але приходити до консенсусу», - сказав він.

При цьому, на думку М.ПАПІЄВА, необхідно навчитися знаходити консенсус на всіх рівнях – від громадснського суспільства до парламенту і Президента.