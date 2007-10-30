Смєшко збирається повернутися в Україну і судитися з Ющенком

09:44, 30 жовтня 2007
Політика
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Так стверджує адвокат

Ігор Смєшко
Ігор Смєшко звернувся до свого адвоката з проханням підготувати позов стосовно незаконності указу Президента України про позбавлення дипломатичного рангу.

Адвокат Смешка Віктор Петриненко повідомив Радіо Свобода, що найближчим часом цей позов буде поданий до суду – після того, як Смєшко, який зараз перебуває за межами України, повернеться.

У понеділок Віктор Ющенко позбавив колишнього голову Служби безпеки України Iгоря Смєшка дипломатичного рангу надзвичайного i повноважного посла.

Указ про це скасовує попередній указ тодішнього Президента Леоніда Кучми про присвоєння цього рангу як такий, «що виданий безпідставно».

Іншим указом Президента в понеділок колишнього заступника голови Служби безпеки України Володимира Сацюка позбавили військового звання генерал-майора з таким самим формулюванням.

Смєшко очолював СБУ з вересня 2003 року по лютий 2005 року.

Сацюк був призначений першим заступником голови СБУ наприкінці квітня 2003 року i звільнений із цієї посади в грудні 2004 року після скандалу з отруєнням Ющенка, яке сталося, як вважають, у Сацюка на дачі.

Відтоді Сацюк переховується в Росії і заперечує свою причетність до отруєння тодішнього кандидата на Президента України.

Смєшко теж не раз заперечував найпоширенішу версію, якої дотримується Ющенко, що отруєння сталося на дачі Сацюка.

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