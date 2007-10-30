Ющенко бачить три шляхи: злиття, приєднання чи самоліквідацію

Керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА закликає демократичні сили не зволікати зі створенням єдиної партії на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

Він нагадав, що під час кампанії з позачергових парламентських виборів 9 партій із «помаранчевого» табору оголосили про готовність об’єднатися в потужну політичну організацію, яка запропонує суспільству нову ідеологію, ясні цілі та зрозумілі ціннісні орієнтири.

«Була оприлюднена відповідна декларація, яка чітко зафіксувала спільні прагнення. Отже, цей документ став передвиборчим зобов’язанням утвореного блоку «Наша Україна – Народна самооборона», і його прихильники абсолютно точно зрозуміли об’єднавчу ідею. Не можна відокремити виборчу кампанію НУ-НС від задекларованого руху до побудови нової партії, яка має впровадити в Україні європейські соціальні, економічні та політичні стандарти», - сказав В.БАЛОГА.

Він зауважив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО неодноразово публічно висловлювався за консолідацію демократичних сил, які через низку обставин все більше ставали роз’єднаними.

«Згадайте: заклик до спільних дій, із яким глава держави виступив восени минулого року на з’їзді «Народного Союзу Наша Україна», делегати і гості зустріли овацією. Більше того, Президент підтримав блок НУ-НС саме в контексті об’єднавчого курсу. Монолітність демократичного табору є запорукою того, що реваншу антидемократичних сил не буде, і Україна ніколи не зійде з платформи демократії. Отже, втілення цієї ідеї потрібно, насамперед, суспільству і державі, а не політикам», - підкреслив керівник Секретаріату

Він бачить, принаймні, три способи об’єднання демократичних партій із блоку «Наша Україна – Народна самооборона» – через злиття, приєднання чи самоліквідацію. Кожен із цих підходів є цілком реальним для втілення, оскільки побудований на можливостях, які надає Конституція та законодавство, що регламентує діяльність політичних партій і об’єднань громадян. «Звичайно, як і кожна масштабна справа, ці варіанти містять у собі політичні, юридичні й організаційні ризики. Ймовірно, зіграє свою роль і особистісний чинник. Однак важливо те, що механізми створення єдиної демократичної партії існують, і їх потрібно запускати», - наголосив В.БАЛОГА.

Він припустив, що приклади інтеграційного руху покажуть регіони, де політичні реалії спонукають до тіснішої співпраці демократичних сил у обласних і міських радах. На думку В.БАЛОГИ, «на місцях дуже часто не до ігор в амбіції та вождизм, там необхідність кооперації між демократами диктує максимальна наближеність до потреб людей і відчутніша конкуренція з опонентами. Тому в центрі варто уважніше придивитися до регіонального досвіду взаємодії».

Глава Секретаріату Президента зазначив, що у виборах до Верховної Ради може брати участь лише партія, зареєстрована в Міністерстві юстиції не пізніше, ніж за 365 днів до дня голосування. «Новоутворена демократична партія просто зобов’язана одержати парламентське представництво, адже надто багато надій і відповідальності покладає на неї суспільство. Тому варто невідкладно розпочати практичні кроки з реалізації задекларованої обіцянки. Ціна питання – майбутнє демократії в Україні», – сказав В.БАЛОГА.