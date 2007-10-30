Шкіль: завадити Тимошенко і Кириленку можуть тільки марсіани

Кандидат в народні депутати Андрій ШКІЛЬ (БЮТ) вважає, що перешкодити формуванню демократичної коаліції можуть тільки «марсіани».

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Столичные новости» від 30 жовтня 2007 року.

«Не бачу підстав вважати, що буде не так. Звичайно, ми не можемо передбачити приліт марсіан на Землю. Звичайно, це може перешкодити створенню коаліції. Але я не Глоба, і навіть не політолог. Я політик. З упевненістю можу сказати: причин, з яких помаранчева коаліція не відбулася б, немає. Деякі передрікають зраду, якісь аномальні явища, але я цьому не вірю», - сказав А.ШКІЛЬ.

Він підкреслив, що всі не узгоджені питання між БЮТ і НУ-НС вирішені.

Окрім, цього А.ШКІЛЬ підкреслив, що БЮТ закликає до прийняття закону про опозицію, проект якого запропонований блоком.