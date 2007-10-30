У Соцпартії нового лідера узгодять з Морозом

У Соціалістичній партії України не бачать необхідності у відставці лідера партії Олександра МОРОЗА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, за словами міністра освіти і науки Станіслава НІКОЛАЄНКА, на політраді СПУ питання про відставку О.МОРОЗА з посади голови партії не піднімалося у зв`язку з тим, що раніше, на політвиконкомі партії, це питання обговорювалося, і відповідна заява О.МОРОЗА була відхилена.

«Я не бачу необхідності відставки Олександра МОРОЗА саме сьогодні чи завтра. Я думаю, що найближчим часом відставки О.МОРОЗА не буде», - заявив С.НІКОЛАЄНКО.

При цьому він наголосив, що «помилилися ми всі, а не тільки МОРОЗ. Це результат нашої спільної діяльності».

Як йдеться у повідомленні прес-служби СПУ, за словами С.НІКОЛАЄНКА, на з`їзді партії, який запланований на середину листопада, це питання, швидше за все, також підніматися не буде.

Водночас, С.НІКОЛАЄНКО зазначив, що з часом зміна керівництва партії, звичайно, відбудеться. Його словами, «новий лідер партії, який з`явиться, скажімо, через півроку, рік чи два, три, звичайно, обов`язково буде узгоджений з Олександром МОРОЗОМ».

Щодо конкретних кандидатур, які можуть з часом змінити О.МОРОЗА на посту лідера СПУ, С.НІКОЛАЄНКО заявив, що таких кандидатур є 270 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, лідер СПУ Олександр МОРОЗ, виступаючи на засіданні Політради СПУ 27 жовтня, сказав, що до його заяви про відставку, “яка моїми колегами-однопартійцями не підтримана” можна повернутися на з`їзді партії.