Львівському губернаторові зробили операцію в Австрії
12:30, 30 жовтня 2007Політика
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Що лікують - невідомо
|Петро ОЛІЙНИК
Як повідомив сьогодні на сесії голова Львівської обласної ради Мирослав Сеник, операція була важкою і проходила довго. Сеник не уточнив, що саме оперували Олійнику. Він тільки сказав, що операція пройшла успішно.
Голова облради звернувся до депутатів з тим, щоб вони побажали Петру Олійнику швидкого одужання.
Минулого тижня у львівського губенрнатора помер батько. Зараз обов`язки губернатора виконує його перший заступник Валерій П`ятак.
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