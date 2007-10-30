Львівському губернаторові зробили операцію в Австрії

Учора в одній з клінік Австрії голові Львівської обласної державної адміністрації Петру Олійнику була зроблена операція.

Як повідомив сьогодні на сесії голова Львівської обласної ради Мирослав Сеник, операція була важкою і проходила довго. Сеник не уточнив, що саме оперували Олійнику. Він тільки сказав, що операція пройшла успішно.

Голова облради звернувся до депутатів з тим, щоб вони побажали Петру Олійнику швидкого одужання.

Минулого тижня у львівського губенрнатора помер батько. Зараз обов`язки губернатора виконує його перший заступник Валерій П`ятак.

Обозреватель