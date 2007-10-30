Ющенко і Бесеску обговорюють ”ряд невирішених проблем”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ наголошують на важливості розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівники двох держав заявили на початку зустрічі, яка відбувається у Бухаресті в рамках офіційного візиту Президента України В.ЮЩЕНКА до Румунії.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО наголосив, що відносини між Україною і Румунією носять стратегічний характер, і Україна зацікавлена в їх подальшому розвитку.

У свою чергу, Т.БЕСЕСКУ зауважив, що між державами залишився ряд невирішених проблем, але він переконаний, що сьогоднішня зустріч стане новим кроком до їх врегулювання.

Після зустрічі президентів заплановане перше пленарне засідання Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії, після якого відбудеться церемонія підписання офіційних двосторонніх документів.

Як повідомляє прес-служба президента України, зокрема, планується підписати:

Протокол засідання Української-Румунської Спільної Президентської Комісії,

Українсько-Румунську Декларацію «Спільна Європа – спільна пам’ять»,

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про економічне, промислове та технічне співробітництво,

Протокол про співробітництво між Міністерством культури і туризму України та Міністерством культури і культів Румунії на 2007-2010 роки.

З української сторони участь в засіданні, зокрема, візьмуть: міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, міністр культури і туризму Юрій БОГУЦЬКИЙ, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, голова Державної митної служби Олександр ЄГОРОВ, голова Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, голова Чернівецької ОДА Володимир КУЛІШ, керівник Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента Ігор ДІР.