Регіонали сказали «ні» ще одним виборам
13:07, 30 жовтня 2007Політика
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Ківалов послався на закон
|Сергій Ківалов
Сергій Ківалов зауважив, що, згідно з нормами закону, новообраний парламент повинен протягом 30 днів сформувати керівництво Ради, визначити кількість комітетів, їхній персональний склад і керівництво.
У Конституції також передбачений термін в 60 днів для формування уряду. "Ви питаєте, чи будуть повторні вибори, якщо ми не вкладемося в ці терміни? Ні, тому що ані Президент, ані будь-який інший державний інститут не може оголосити ще одні позачергові вибори", - сказав Ківалов.
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