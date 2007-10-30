Регіонали сказали «ні» ще одним виборам

Кандидат в депутати Верховної Ради від Партії регіонів Сергій Ківалов виключає призначення Президентом Віктором Ющенком нових позачергових виборів парламенту у випадку якщо Верховна Рада VІ скликання не зможе сформувати Кабінет Міністрів протягом 60 днів. Про це повідомляє сайт Партії регіонів

Сергій Ківалов зауважив, що, згідно з нормами закону, новообраний парламент повинен протягом 30 днів сформувати керівництво Ради, визначити кількість комітетів, їхній персональний склад і керівництво.

У Конституції також передбачений термін в 60 днів для формування уряду. "Ви питаєте, чи будуть повторні вибори, якщо ми не вкладемося в ці терміни? Ні, тому що ані Президент, ані будь-який інший державний інститут не може оголосити ще одні позачергові вибори", - сказав Ківалов.