Хакери атакують сайт Ющенка третю добу

На офіційний сайт Президента Віктора Ющенка у вівторок вчинено хакерські атаки.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в Секретаріаті Президента.

"Це SYN-атака, яка триває вже впродовж трьох днів", - зазначив співрозмовник.

Як зазначило джерело, сам сайт працює і інформація постійно оновлюється, але його не видно ззовні.

Подібні атаки були раніше здійснені на естонські портали.

Раніше Євразійський союз молоді заявляв про намір здійснити хакерські атаки на сайт Президента.

Вони мотивували це тим, що, мовляв, на їхній сайт здійснюються хакерські атаки з боку українських націоналістів.

Раніше члени Євразійського союзу молоді знищили державний герб України, встановлений на вершині Говерли.