Кириленко, Луценко і Тарасюк дадуть прес-конференцію

Голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та члени політради Юрій ЛУЦЕНКО і Борис ТАРАСЮК сьогодні о 16:00 проведуть прес-конференцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку НУ-НС.

Прес-конференція відбудеться у прес-центрі партії “Народний Союз Наша Україна” за адресою: вул.Спаська, 37.

Акредитація за телефоном: 206-60-89.