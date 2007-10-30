Кириленко, Луценко і Тарасюк дадуть прес-конференцію
13:33, 30 жовтня 2007Політика
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Голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та члени політради Юрій ЛУЦЕНКО і Борис ТАРАСЮК сьогодні о 16:00 проведуть прес-конференцію.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку НУ-НС.
Прес-конференція відбудеться у прес-центрі партії “Народний Союз Наша Україна” за адресою: вул.Спаська, 37.
Акредитація за телефоном: 206-60-89.
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