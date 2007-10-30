У НУ-НС почекають, поки Литвин сам попроситься у спікери

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» розглядатиме можливість обрання Володимира ЛИТВИНА спікером парламенту лише у тому випадку, коли з такою пропозицією виступить Блок Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції член НУ-НС Микола КАТЕРИНЧУК.

За його словами, на даний час лише існує заява Блоку Литвина з приводу того, що вони визначаться з участю у коаліції після того, як парламент буде скликано і народні депутати складуть присягу.

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що на даний час немає конкретної пропозиції від Блоку Литвина щодо висунення кандидатури В.ЛИТВИНА на посаду голови Верховної Ради.

За його словами, блок НУ-НС «розглядатиме цю пропозицію, як тільки вона надійде».

Як повідомляв УНІАН, представник Блоку Литвина Михайло СИРОТА заявив, що його політична сила, у разі входження до коаліції, висуватиме кандидатуру свого лідера на посаду голови Верховної Ради.

«В залежності від формату більшості буде висуватися кандидатура голови Верховної Ради України. Тому, якщо ми будемо мати формат більшості за участю Блоку Литвина, це можливо. Володимир ЛИТВИН один з найкраще підготовлених політиків, які б могли виконувати функції голови Верховної Ради шостого скликання», – сказав М.СИРОТА.