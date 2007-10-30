Балога вважає природним, що Ющенко стає об’єктом критики

Керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА наголошує на неприпустимості будь-якого тиску на главу держави Віктора ЮЩЕНКА при реалізації ним конституційних прерогатив.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

Він констатує збільшення останнім часом кількості критичних висловлювань і коментарів щодо окремих рішень, публічних заяв Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За словами В.БАЛОГИ, причиною такого сплеску активності, передусім, політиків із другого ешелону провідних політичних сил, названо прагнення зміцнити їхні позиції напередодні формування більшості в новообраній Верховній Раді й уряду, а також створити фон для реалізації своїх внутрішньопартійних завдань.

В.БАЛОГА переконаний, що критика як інструмент політичного процесу є важливою демократичною нормою, яка часто допомагає знайти оптимальні рішення у політиці та сфері державного будівництві. «Об’єктом критичних зауважень нерідко стає і Президент, це природно в силу його посади, функцій, повноважень і відповідальності. Він уважно ставиться до іншого, відмінного від його власного, погляду на ті чи інші проблеми. Однак тільки тоді, коли зустрічні пропозиції обгрунтовані, а критика – аргументована», - зауважив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату вкотре наголосив на неприпустимості будь-якого тиску на Президента при реалізації ним конституційних прерогатив.

«Глава держави завжди керуватиметься виключно інтересами суспільства та країни, Конституцією і законами, але ніяк не партійними програмами чи гаслами. Ніхто не завадить Президентові діяти саме так і у сферах, в яких його позиція не збігається з уявленнями окремих політиків», – заявив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату вважає, що критика Президента окремими політиками є взірцем беззмістовності, замішаної на політиканстві.