У СП твердять, що з Сацюка зірвали погони не через Ющенка

Позбавлення екс-заступника голови Служби безпеки України Володимира САЦЮКА військового звання генерал-майора не пов’язане зі справою про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента заявив заступник голови СП Ігор ПУКШИН.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він наголосив, що свого часу це військове звання було присвоєне В.САЦЮКУ «безпідставно» оскільки, що при присвоєнні чергових військових звань В.САЦЮКОМ були подані «неправдиві документи».

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким скасував указ свого попередника Леоніда КУЧМИ про присвоєння полковнику Володимиру САЦЮКУ військового звання генерал-майора як виданий “безпідставно”.

Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА.

У свою чергу, В.САЦЮК у квітні цього року подав цивільний позов до Президента України В.ЮЩЕНКА з вимогою спростувати інформацію про те, що отруєння нинішнього глави держави відбулось у нього на дачі.

У червні цього року Шевченківський районний суд міста Києва не задовольнив вищезазначений позов В.САЦЮКА.