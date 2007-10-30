У Ющенка хочуть, щоб у Кабміні не було ніяких ”писульок”

Заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН зазначає, що першочергові законодавчі ініціативи Президента Віктора ЮЩЕНКА стосуватимуться удосконалення системи виконавчої влади, реформи судової гілки влади, реформування системи кримінальної юстиції та боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПУКШИН повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

Щодо удосконалення системи виконавчої влади І.ПУКШИН зазначив, що на сьогодні ця система «дисбалансована, не працює ефективно». За його словами, на удосконалення системи виконавчої гілки влади буде спрямовано такі законопроекти, як друга редакція закону про Кабінет міністрів, внесення змін до закону про місцеві державні адміністрації та до закону про місцеве самоврядування.

Говорячи про закон про Кабмін, І.ПУКШИН зауважив, що він має чітко відповідати вимогам Конституції. За його словами, у роботу уряду мають бути закладені європейські принципи. «Усі рішення мають прийматися на засіданні уряду, ніяких не повинно бути доручень, писульок», - сказав він.

Окрім того, за словами І.ПУКШИНА, має бути підвищено статус міністра.

Щодо закону про місцеві державні адміністрації І.ПУКШИН повідомив, що Президент наполягатиме, щоб голови місцевих держадміністрацій призначались на професійних засадах.

«З цією метою буде запропоновано, що голови адміністрацій формуються виключно із кадрового резерву, який складається на конкурсних засадах, тобто таким чином, щоб будь-які любимці чи випадкові люди не потрапляли у систему органів виконавчої влади, тим більше, на посади голів адміністрацій», - додав він.

Щодо законопроектів, спрямованих на реформування органів кримінальної юстиції, І.ПУКШИН повідомив, що у Секретаріаті Президента завершується доопрацювання концепції реформи кримінальної юстиції.

Він повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Національної комісії з утвердження верховенства права, на якому планується затвердити цю концепцію. Після цього концепція має бути затверджена Радою національної безпеки і оборони та підписано відповідний указ Президента.

За словами І.ПУКШИНА, ця концепція передбачає реформу досудової гілки влади, гуманізацію кримінального законодавства, а також упорядкування системи органів, які будуть проводити досудове слідство. Він зазначив, що вже практично підготовлено новий Кримінально-процесуальний кодекс та інші закони щодо формування органів кримінальної юстиції.

Щодо боротьби з корупцією, за інформацією І.ПУКШИНА, планується внести законопроект про створення антикорупційного органу.

Також серед першочергових законодавчих ініціатив Президента буде прийняття нового закону про бюджет.

«Президент хоче бачити у парламенті ефективну законодавчу роботу», - сказав І.ПУКШИН.

Як зазначається в інформаційній довідці, розданій журналістам на брифінгу І.ПУКШИНА, на сьогодні у Секретаріаті Президента підготовлено три першочергових законопроекти, які буде внесено на розгляд Верховної Ради VI скликання, - про внесення змін до статті 80 Конституції України, про внесення змін до статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та «Про Національне антикорупційне бюро».