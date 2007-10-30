За що Ющенко звільнив генерала Дріжчаного

Генерала армії Ігоря ДРІЖЧАНОГО було звільнено з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони згідно з указом Президента про демілітаризацію цивільних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента сказав заступник керівника Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

Він нагадав, що недавно Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про Перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами”.

За словами І.ПУКШИНА, відповідно з цим указом, І.ДРІЖЧАНИЙ не може обіймати посаду заступника секретаря РНБО.

«У зв’язку з цими змінами був виданий указ щодо звільнення І.ДРІЖЧАНОГО», - пояснив І.ПУКШИН, водночас додавши, що це питання журналісти скоріше мають ставити секретарю РНБО, а він лише озвучує правові підстави такого рішення.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Президент України підписав Указ “Про Перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами”.

Керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА наголосив, що Указ про скорочення посад в державних органах і цивільних установах, які заміщуються військовослужбовцями, спрямований на широку демілітаризацію державної служби.

На виконання цього указу присутність військових, співробітників спеціальних служб у владних і управлінських структурах буде зменшено більше ніж удвічі.

29 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Довідка УНІАН. І.ДРІЖЧАНИЙ перебував на посаді заступника секретаря РНБО України з лютого 2006 року.