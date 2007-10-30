Луценко сказав, коли ВР почне працювати

Один з лідерів блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що якщо опоненти демократичних сил не будуть заважати, то Верховна Рада VI скликання почне свою роботу 15 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Ми плануємо, що ця сесія почнеться з 15 листопада, але звичайно, якщо наші політичні опоненти і далі не будуть затягувати процес для пошуків ймовірних варіантів підриву демократичної більшості», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив, що, незважаючи на такі намагання політичних опонентів, НУ-НС і БЮТ діятимуть у суворій відповідності до своїх намірів, які були оприлюднені перед виборцями.

Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що демократичні сили готові до створення коаліції у кількості не менше 228 народних депутатів.

За його словами, ряд політичних сил затягують створення коаліції і відкриття сесії парламенту нового скликання.