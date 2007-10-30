Блок Ющенка готовий перетворитися на нову НДП

Всі дев’ять політичних партій блоку «Наша Україна – Народна самооборона» готові до створення у найближчому майбутньому об’єднаної націонал-демократичної партії.

Про це сьогодні на прес-конференції у Києві сказав лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Думка всіх дев’яти політичних партій є одностайною – ми є прихильниками створення нової націонал-демократичної партії», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, для цього створена спеціальна робоча група, яка складається з трьох частин – представників «Нашої України», представників «Народної самооборони» та представників «Української правиці».

В.КИРИЛЕНКО повідомив, що відповідні делеговані особи будуть займатися напрацюванням нової програми і статуту майбутньої об’єднаної партії та іншими організаційними питаннями. Він запевнив, що найближчим часом лідери блоку зможуть запропонувати конкретні терміни та всі юридичні обгрунтування створення нової політичної сили.

У свою чергу, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО наголосив, що всі члени НУ-НС, як і перед виборами, підтримують створення єдиної демократичної партії, але запевнив він, нова партія буде формуватися знизу – через волевиявлення партійних активістів на місцях та зміну законодавства.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що відповідно до чинних законів, сьогодні передбачена тільки можливість ліквідувати партію. На його переконання, в законі має бути передбачена можливість об’єднання політичних сил, оскільки для партій, які існують більше 15 років, самоліквідація є неприйнятною.