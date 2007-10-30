Луценко натякнув, що Литвину вже нічого не світить

Депутати від виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» одностайно мають намір проголосувати за кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявили лідери блоку НУ-НС Борис ТАРАСЮК і Юрій ЛУЦЕНКО.

«Наші депутати, обрані за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона», одностайно мають намір підтримати кандидатуру В’ячеслава КИРИЛЕНКА”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, Б.ТАРАСЮК також повідомив, що депутати, обрані до парламенту за списком НУ-НС від «Української правиці», також одностайно підтримують кандидатуру В.КИРИЛЕНКА на посаду спікера.

У свою чергу, В.КИРИЛЕНКО наголосив, що в першу чергу планується обрати керівництво парламенту, проголосувати пакет із 12 законопроектів і тільки тоді поставити на голосування питання про обрання прем`єр-міністра України.