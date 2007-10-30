Пенчук: Луценко ”розгорне репресії в країні”

Голова фонду «Антикорупція», бізнесмен, один з авторів проекту “Донецька мафія” Борис ПЕНЧУК звинувачує колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в тому, що той використовував його у своїх політичних цілях у справі Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Про це Б.ПЕНЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Б.ПЕНЧУК наголосив, що не підтримує жодної політичної сили. За його словами, він вирішив зробити цю заяву тільки тому, що Ю.ЛУЦЕНКО знову претендує на керівництво силовими структурами.

«Я і моя родина не хочемо того, що вже відбувалося з нами в 2005 році, і ми не хочемо пережити все те, що ми пережили», - сказав він.

Б.ПЕНЧУК упевнений, що Ю.ЛУЦЕНКО «розгорне репресії в країні».

За словами Б.ПЕНЧУКА, в 2005 році у нього були «невеликі тертя, взаємні питання» з Б.КОЛЕСНІКОВИМ, який тоді обіймав посаду голови Донецької облради, і ці претензії залишилися й сьогодні. Б.ПЕНЧУК відзначив, що «всі ці претензії ми могли б завжди вирішити за звичайним столом переговорів». «Проте, з волі певних осіб, зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА, наша справа перетворилася з дріб`язкового громадянського питання в політичні репресії», - наголосив він.

Б.ПЕНЧУК повідомив, що в березні 2005 року «двоє людей від МВС» запропонували йому поговорити. За словами Б.ПЕНЧУКА, ці люди сказали про те, що в Україні здійснюється програма з боротьби з бандитизмом і що «запущена державна машина», і якщо він не погодиться добровільно працювати у справі Б.КОЛЕСНІКОВА, то є різні методи впливу».

Б.ПЕНЧУК стверджує, що був складений позов, який він підписав, навіть не дочитавши до кінця. За його словами, вже сьогодні, перечитавши цей документ, побачив, що там йшлося про фізичні переслідування, і навіть про те, що йому були відірвані ноги, що жодним чином не відповідає дійсності.

Б.ПЕНЧУК стверджує, що до нього була приставлена охорона від МВС, яка, по суті, утримувала його під домашнім арештом. Він розповів, що на декілька місяців разом із сім`єю був перевезений на дачу, де його охороняли і не давали можливості виходити за її межі. «Моя сім`я декілька місяців була під домашнім арештом», - сказав Б.ПЕНЧУК.

Він наголосив, що влітку 2005 року у нього була зустріч з Ю.ЛУЦЕНКОМ, під час якої той запропонував Б.ПЕНЧУКУ «потерпіти».

На всі питання журналістів, то чи вимагав Б.КОЛЕСНІКОВ у нього акції торгового центру, про що він не раз заявляв на прес-конференціях, Б.ПЕНЧУК ухилявся від відповіді, посилаючись на підписку про нерозголошення матеріалів слідства.

При цьому, не відповідаючи на питання журналістів, чому ж раніше, маючи таку підписку, він все таки коментував матеріали справи і заявляв про вимагання, Б.ПЕНЧУК сказав, що раніше на прес-конференціях він був у супроводі представників Міністерства внутрішніх справ і мусив говорити те, що йому пропонували.

За словами Б.ПЕНЧУКА, по суті, у нього «біля скроні тримали пістолет», і таким чином він свідчив.

На неодноразові запитання журналістів, чому ж тільки через 2,5 роки він зважився розповісти про це, тим паче, що Ю.ЛУЦЕНКО вже давно не перебуває на посаді міністра внутрішніх справ, Б.ПЕНЧУК заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО вже не міністр, але «державна машина» і люди, які працюють в ній, залишилися.

За словами Б.ПЕНЧУКА, сьогодні він вирішив виступити, аби запобігти призначенню Ю.ЛУЦЕНКА на посаду міністра внутрішніх справ або віце-прем`єр-міністра, який займається силовим блоком в уряді.

Він не виключає можливості звернення в суд з приводу дій, які було здійснено проти нього з боку МВС, і зокрема, з приводу «домашнього арешту».

На прес-конференції Б.ПЕНЧУКА були присутні члени Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, Олена БОНДАРЕНКО і Євген ГЕЛЛЕР.

Довідка УНІАН. Б.ПЕНЧУК в 2005 році звинувачував Б.КОЛЕСНІКОВА у вимаганні акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк).

Б.КОЛЕСНІКОВА було затримано 6 квітня 2005 року у кримінальній справі, порушений за фактом вимагання в 2002 році акцій ТЦ «Білий лебідь» у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд. Пізніше Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену щодо Б.КОЛЕСНІКОВА.

19 липня 2007 року прокуратура Донецької області оголосила Б.ПЕНЧУКА в розшук. Проти нього і його батька було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.383 і ч.2 ст.384 Кримінального кодексу України, - за фактом явно неправдивого сповіщення органу дізнання про здійснення Б.КОЛЕСНІКОВИМ особливо тяжких злочинів, а також за фактом надання під час досудового слідства явно неправдивих свідчень з метою звинувачення Б.КОЛЕСНІКОВА в здійсненні особливо тяжких злочинів.

Влітку 2007 року Б.ПЕНЧУК звертався до Омбудсмена Ніни КАРПАЧОВОЇ і Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням захистити його громадянські права.

Він заявляв, що “підлеглої одному з лідерів Партії регіонів Борису КОЛЕСНІКОВУ прокуратурою здійснюються безпрецедентні терористичні дії, спрямовані на знищення мене і членів моєї родини, тобто тих, хто був змушений віддати прибутковий бізнес АХМЕТОВУ-КОЛЕСНІКОВУ і їх оточенню”.