Черновецький каже, що ”довгобуд” перед Олімпійським коштує $120 мільйонів

Комплекс перед НСК «Олімпійський» знесуть лише після того, як з керівництвом країни буде досягнута домовленість про надання допомоги з відшкодуванням у міськбюджет коштів на компенсацію забудовнику.

Про це Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що вчора зустрічався з представниками делегації УЄФА, котра перебуває зараз у Києві. “Вислови їх були дуже оптимістичними. Київ їм сподобався дуже. Вони бачать, що Євро-2012 буде в Києві проведено «на ура». Ніяких зауважень я із цього приводу не чув», - зазначив мер.

Але разом з цим, підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, проблемою номер один на сьогодні для Києва залишається будівництво споруди біля НСК «Олімпійський». З інвестором цього будівництва з приводу вирішення питання про компенсацію міський голова має намір зустрітися найближчим часом.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що «настроєний» на те, щоб Євро-2012 відбувся в Києві, в Україні, але міський бюджет не може взяти на себе всю суму витрат, пов`язану з відшкодуванням збитків забудовнику за припинення будівництва перед стадіоном. За його даними, сума компенсації становить близько 120 млн. доларів.

«Якщо нам його руйнувати, то, поки я не домовлюся з урядом, ми не можемо це зробити. Тому що це, приблизно, 120 млн. доларів. І це означає, що на суму майже в мільярд гривень я повинен буду зменшити соціальні доплати тощо. Це значна сума, - підкреслив мер. - Насправді, я кажу про те, що ми збільшуємо бюджет щодня, і ми справимося з усіма проблемами, але я хотів би, щоб мене почули і в адміністрації Президента, і в уряді».

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також підкреслив, що для київського бюджету Євро-2012 «особливих доходів не принесе», і що всі доходи підуть у державну скарбницю.

Як повідомляв УНІАН, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає необхідним знести недобудований ТРЦ “Троїцький”, розташований перед Національним спортивним комплексом «Олімпійський», на якому плануються матчі Євро-2012.

Міністр з питань сім`ї, молоді і спорту Віктор КОРЖ також упевнений, що будівля перед НСК «Олімпійський» має бути ліквідована. Він підкреслив, що будівництво має бути закрите, тому що якщо навіть знайти шляхи евакуації, то НСК «Олімпійський» буде закритий об`єктами з усіх боків.

Довідка УНІАН. Власником ТРЦ «Троїцький» є ЗАТ «Нест-Ханнер», створене українським ВАТ “НЕСТ» і литовським ВАТ «HANNER».

Сумарний обсяг інвестицій у будівництво ТРЦ становить 95 млн. дол.

Введення ТРЦ в експлуатацію планувалося на лютий-березень 2007 року.