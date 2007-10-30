Ющенко закликає Румунію визнати Голодомор в Україні актом геноциду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Румунію приєднатись до процесу визнання міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з професорсько-викладацьким складом Дипломатичної академії та представниками інших неурядових організацій у Міністерстві закордонних справ Румунії.

В.ЮЩЕНКО заявив, що вже звернувся з відповідним проханням до Президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ і сьогодні планує звернутись до обох палат румунського парламенту.