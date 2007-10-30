Третьяков виштовхує Балогу на передову - об’єднувати НУ-НС

Член блоку "НУ-НС" Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що переговорний процес щодо створення єдиної партії на базі блоку "Наша Україна – Народна самооборона" має очолити член блоку, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Як повідомляє прес-служба "НУ-НС", на думку О.ТРЕТЬЯКОВА, “в нинішніх умовах об`єднання демократичних сил в єдину партію, де-факто, витребуване часом та має сприятливий політичний ґрунт для успішної реалізації". "Партійне різнобарв`я ідеологічно споріднених політичних сил вже час вивести під спільний знаменник – "Наша Україна – Народна самооборона", - додав він.

О.ТРЕТЬЯКОВ не має сумнівів у тому, що "рішення йти на вибори під прапором блоку було обдуманим та виваженим кроком кожного з лідерів партій". "А тому процес об`єднання має стати доказом того, що "НУ-НС" – це не дискусійний клуб, а монолітна політична організація, яка має спільні декларації та наміри, а саме - свобода та рівність у своїх правах наших співгромадян", - зазначив він.

При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ висловив переконання, що очолити переговорний процес щодо створення ефективно-функціонуючої партії має Віктор БАЛОГА, "як один із успішних політичних та адміністративних менеджерів".