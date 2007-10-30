Червоненко: на території Запорізької області було три голодомори

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО стверджує, що в Запорізькому регіоні обласною виконавчою владою робиться і надалі робитиметься все необхідне для увічнення пам`яті жертв голодомору і усвідомлення його історичного значення для української історії.

"На території Запорізької області було три голодомори: два в 30-і роки і один - після війни. І люди мають знати правду про це. Голодомор мав для нашої історії величезне значення, тому в Запорізькій області заходи, приурочені до 75-річчя голодомору в Україні, не будуть одноразовою акцією", - заявив губернатор.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, на сьогоднішній день в Запорізькій області видано три книги пам`яті жертв голодомору, намічено і проведено низку заходів, приурочених до його 75-річчя, розв`язується питання про установлення жертвам голодомору пам`ятника в Запоріжжі.

"Ми тричі зверталися до мера Запоріжжя з питання виділення землі під пам`ятник жертвам голодомору і тричі одержували відповідь, що це недоцільно. Сьогодні на колегії Запорізької облдержадміністрації я звернувся в четвертий раз і офіційно заявляю: пам`ятник в Запоріжжі буде. Можливо, вже до 74-х роковин голодомору", - заявив губернатор, зазначивши, що на колегії так само попередив всіх голів районних адміністрацій Запорізької області про персональну відповідальність за виконання Указу Президента "Про заходи у зв`язку з 75-річчям голодомору 1932-1933 рр. в Україні".

Коментуючи винесення Президентом особисто йому догани за значні недоліки в роботі із забезпечення виконання даного Указу, Є.ЧЕРВОНЕНКО заявив, що не вважає потрібним і можливим виправдовуватися.

"Я солдат, і служу Президенту, тому для мене Президент завжди має рацію”, - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО, проте зазначив, що не виключає, що така оцінка його роботи пов`язана з особистою неприязню до нього представників Секретаріату Президента.

"Можливо, в Секретаріаті є люди, яким не подобаюся я і мої успіхи в Запорізькій області, і може бути, це пов`язано. Але, можливо, забезпечуючи регіону перше місце в Україні за соціально-економічними показниками, я, дійсно, віддавав цьому більше сил і часу, ніж контролю за виконанням в повному обсягу даного Указу", - сказав губернатор.

Довідка УНІАН. 26 жовтня Президент України Указом 1021/2007 оголосив догану "За значні недоліки в роботі із забезпечення виконання Указу Президента "Про заходи у зв`язку з 75-річчям Голодомору 1932-1933 рр. в Україні" губернаторам Запорізької, Донецької, Одеської і Херсонської областей.