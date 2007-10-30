Мер Кременчука відмовився стати Почесним громадянином міста

Мер Кременчука (Полтавська обл.) Микола ГЛУХОВ зняв свою кандидатуру на присвоєння звання Почесний громадянин міста.

Про це він повідомив сьогодні на ХIX сесії міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ГЛУХОВА, мер не може носити таке звання, оскільки в місті існують проблеми, над якими треба працювати.

«Якби у нас все було добре, не було мітингів, не надходила до міста вода незадовільної якості, були б відремонтовані дороги. Я вважаю, що через це не можу прийняти це звання. Люди скажуть: який же він почесний, якщо він не все зробив, що від нього залежить. Це моя принципова позиція», – заявив М.ГЛУХОВ.

Депутати на сесії міської ради ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин Кременчука» Миколі ЧЕРНИШУ, який очолює Кременчуцький автоскладальний завод, а також є головою міської організації Партії регіонів.

Нагадаємо, в Кременчуці щорічно восени на сесії міськради розглядається питання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кременчука».