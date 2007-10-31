Литвину краще залишатися ”третьою силою”?

Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що напередодні президентських виборів Володимир ЛИТВИН здобуде значно більш переваг, якщо залишиться поза коаліцією та опозицією.

Таку думку К.БОНДАРЕНКО висловив у коментарі, переданому УНІАН Центром досліджень політичних цінностей.

“Якщо ЛИТВИН залишиться дійсно не в опозиції і не у владі, як лідер третьої сили в парламенті, я думаю, від цього він може здобути значно більше”, - сказав К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, спікерство для В.ЛИТВИНА “не дуже прийнятний варіант”.

“Стати спікером, з одного боку, - посісти доволі вагому посаду у системі влади України, але, враховуючи те, що у нас протягом років ведеться дискредитація парламентаризму і парламенту з боку президентської вертикалі влади, може бути дискредитовано і самого ЛИТВИНА. Тим більше, що скільки б наші спікери не пробували ставати президентами, це їм не вдавалось. Вони не могли використати цей майданчик як ефективний старт для президентської кампанії”, - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, представник Блоку Литвина Михайло СИРОТА 29 жовтня заявив, що Блок Литвина, у разі входження до коаліції, висуватиме кандидатуру свого лідера на посаду голови Верховної Ради.

«В залежності від формату більшості буде висуватися кандидатура голови Верховної Ради України. Тому, якщо ми будемо мати формат більшості за участю Блоку Литвина, це можливо. Володимир ЛИТВИН - один з найкраще підготовлених політиків, які б могли виконувати функції голови Верховної Ради шостого скликання», – сказав М.СИРОТА.