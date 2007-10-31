Кримчан просять надсилати спогади про Голодомор і репресії

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звертається з проханням до всіх мешканців півострову надсилати спогади, свідчення очевидців про події Голодомору 1932-33 рр. і політичні репресії 1937-38 рр. в Україні та Голодомору 20-х років і політичних репресій в Криму у 20-30 і 40-х років.

"Будемо вдячні всім, хто поділиться з нами своїми згадками, документальними матеріалами, фотокартками", - повідомили УНІАН у Представництві.

"Багато людей, які пережили ті страшні часи, живуть і сьогодні в Криму і Україні. Вони є носіями імунітету проти тиранії і комуно-фашизму", - кажуть у Представництві.

Разом з цим Представництво глави держави пропонує кримським мас-медіа започаткувати у своїх виданнях сторінку пам`яті трагічних подій з наданням об`єктивних неупереджених відомостей.

На виконання Указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 28 березня 2007 року "Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років" та від 21 травня 2007 року "Про заходи у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років" Представництво глави держави відкриває на своєму сайті нову рубрику "Листи з минулого".