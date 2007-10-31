Обставини смерті Щекочіхіна схожі з отруєнням Ющенка - газета

Версія отруєння російського журналіста Юрія Щекочіхіна радіоактивною речовиною, яку перевіряє Слідчим комітетом, схоже, не єдина. Обставини його смерті, яку пов`язують із справою «Трьох китів», одночасно схожі з діоксиновим отруєнням Віктора Ющенка, пише Газета.ру

Щекочіхін помер у 2003 році. Перші симптоми хвороби з`явилися у нього за місяць до загибелі і нагадували ГРЗ або ангіну: він відчув легке нездужання, почала підніматися температура. «Через декілька днів після початку цієї «застуди» Юрій Петрович подзвонив мені і сказав: «З мене шкіра злізає», – згадує головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов. Надалі стан здоров`я депутата тільки погіршав. А 23 червня 2003 року Щекочіхіна з діагнозом «інсульт» доставили в Центральну клінічну лікарню. Лікарі вирішили, що у нього сильна алергічна реакція, але ніяк не могли визначити, на що. Через 10 днів журналіст Юрій Щекочіхін помер.

Не дивлячись на те що тепер слідчі висловлюють припущення про радіоактивне отруєння Щекочіхіна, ця версія також викликає сумніви. Так, директор Фонду громадянських свобод Алекс Гольдфарб, який знаходився поруч з Олександром Литвиненком, коли за його життя боролися лондонські лікарі, заявив, що між цими двома випадками дуже мало загального. Гольдфарб вважає, що Щекочіхін був отруєний не радіоактивною речовиною, а чимось іншим, наприклад діоксином.

«Те, що відбулося зі Щекочіхіним, скоріше, схоже не на опромінення, а на отруєння діоксином, яким свого часу намагалися отруїти Віктора Ющенка. Запитайте будь-якого медика, він вам це підтвердить», – відзначив Гольбфарб.