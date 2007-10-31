Сьогодні ЦВК візьметься за новообраних нардепів

09:37, 31 жовтня 2007
Політика
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Засідання призначене на 12:00

ЦВКСьогодні, 31 жовтня, о 12.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому будуть розглянуті питання реєстрації обраних народних депутатів України.

Як повідомили УНІАН у секретаріаті Центральної виборчої комісії, засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, зала засідань ЦВК.

Акредитація на заходи триватиме до 11.30 31 жовтня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

Акредитація обов’язкова.

 

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