Сьогодні ЦВК візьметься за новообраних нардепів

Сьогодні, 31 жовтня, о 12.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому будуть розглянуті питання реєстрації обраних народних депутатів України.

Як повідомили УНІАН у секретаріаті Центральної виборчої комісії, засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, зала засідань ЦВК.

Акредитація на заходи триватиме до 11.30 31 жовтня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

Акредитація обов’язкова.