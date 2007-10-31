Сьогодні ЦВК візьметься за новообраних нардепів
09:37, 31 жовтня 2007Політика
1189
Засідання призначене на 12:00
Сьогодні, 31 жовтня, о 12.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому будуть розглянуті питання реєстрації обраних народних депутатів України.
Як повідомили УНІАН у секретаріаті Центральної виборчої комісії, засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, зала засідань ЦВК.
Акредитація на заходи триватиме до 11.30 31 жовтня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.
Акредитація обов’язкова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter