Янукович знайшов головне гальмо країни

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що з`ясування стосунків між політиками гальмує розвиток країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Головними завданнями зараз є ухвалення бюджету, вступ до СОТ, прискорення судової і земельної реформ, подолання інфляції і вирівнювання економічних диспропорцій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду вважає, що останнім часом соціально-економічних проблем у країні «накопичилося ще більше, тому що вони породжені, перш за все, неможливістю працювати в таких умовах, в яких останні півроку живе країна».

В.ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне це визнати і врахувати помилки, допущені «в цілому політичною системою держави».

«Хоча хтось сьогодні вражений своїми політичними успіхами, мол, хтось когось переміг, ці перемоги відкидають країну тільки назад у розвитку, і життя людей тільки погіршується. Політики-переможці, які прагнуть до дестабілізації ситуації в країні, повинні це розуміти», - сказав він.

Прем`єр також вважає неприпустимим популізм і непрорахованність рішень, що демонструються в умовах гострої політичної конкуренції «за формулою - від виборів до виборів». На його думку, це призводить до погіршення життя людей і відкладання реформ «на невизначене майбутнє».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в результаті такої ситуації в Україні відмічається нерозвиненість національного ринку, галузеві диспропорції, необ`єктивна система соціального захисту, надмірний податковий тиск на виробника і споживача, високий рівень залежності від глобальної кон`юнктури і певна ізольованість України від процесів глобалізації.

«Ми про це добре знаємо, але ми займаємося своїми внутрішніми проблемами, з`ясуванням стосунків, а світ у цей час йде вперед. І ніхто нікого чекати не буде, поки ми тут розберемося», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.