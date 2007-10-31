Янукович бачить, як всі прицілились на ще одні вибори і тягнуть ковдру

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що боротьба за повноваження з прицілом ще на одні вибори може стати фатальною для національної економіки і держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Гра на суперечностях і перетягування ковдри владних повноважень з прицілом ще на одні вибори можуть стати фатальними для національної економіки і держави в цілому», - сказав, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду переконаний, що виконавча влада має залишатися інструментом для поліпшення соціально-економічної ситуації в країні, а не плацдармом для боротьби за повноваження і економічний перерозподіл.

«Головне завдання на сьогодні - забезпечити цілісність і керованість вертикалі влади на всіх рівнях. Забезпечити ефективність її роботи від ухвалення важливих державних рішень до їх реалізації на місцях», - сказав він.