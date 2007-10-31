Янукович дав Бойку 10 днів для порозуміння з Газпромом

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива і енергетики Юрію БОЙКУ максимум за десять днів завершити переговори з російським ВАТ “Газпром” про ціну на газ, що поставляється до України, наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Ю.БОЙКА на сьогоднішньому засіданні уряду, сказав: “Я вам даю доручення на завершення переговорів найближчим часом. Тиждень – десять днів, не більше. Тому що це дуже важливе питання, і воно стримує нас і роботу над складанням бюджету на 2008 рік і програми соціально-економічного розвитку”.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він підтримує позицію Президента України відносно того, що ціна, про яку зараз говорять, не підходить для України. “Вона, за нашими розрахунками, не повинна бути вищою за 150-160 доларів”, - наголосив прем`єр-міністр.

Він зазначив, що відразу після засідання Кабміну пройдуть консультації (з ким, не уточнив – УНІАН) з цього питання і почнеться робота. “Я вважаю, що у нас є всі можливості свої позиції відстояти з урахуванням ціни транспортування газу до України. Тобто, ціна на газ має бути з урахуванням ціни транспортування”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає оптимальною для України ціну на газ 150-160 доларів за тисячу кубометрів.

З приводу того, що в ділових і політичних колах говорять про ціну газу наступного року в 188-190 і 200 доларів, глава держави заявив, що такої ціни не буде. На думку В.ЮЩЕНКА, така ціна «необгрунтована… з урахуванням тенденцій на енергетичних ринках».

До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 дол. за тисячу кубометрів, з січня 2006 року - 95 дол. за тисячу кубометрів, а з січня 2007 року - 130 дол. за тисячу кубометрів (у зв`язку з подорожчанням туркменського газу).