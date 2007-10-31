Янукович з Ющенком поговорили і робитимуть жорсткі висновки

У п`ятницю, 2 листопада, в Секретаріаті Кабінету міністрів відбудеться розширена нарада за участю Президента України з питань підвищення споживчих цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що зараз ведеться активна робота з підготовки наради.

“Та розплата, яку ми одержали за шквал соціального популізму, що захлеснув Україну останнім часом, і сплеск політичної напруженості в суспільстві, вона ще не повністю наступила, тому нам потрібно вжити дієвих заходів”, - наголосив прем`єр.

Він зазначив, що на останніх засіданнях уряд самокритично оцінив ситуацію і прийняв ряд рішень щодо забезпечення стабілізації цін. Було проведено ряд нарад з виробниками.

“Більшість з них (виробників – УНІАН) з розумінням зустріла пропозиції уряду, але, я говорю, не всі, далеко не всі”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. При цьому, за його словами, деяка стабілізація цін на ринку намітилася, проте з окремих видів продукції зростання цін триває.

“І це особливо жаль, що це відбувається в тих регіонах, де рівень достатку населення невисокий”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як сказав глава уряду, місцеві влади мають достатньо великі повноваження щодо врегулювання цін, але ці повноваження належним чином не використовуються. Це, на думку В.ЯНУКОВИЧА, відбувається тому, що рівень відповідальності “нульовий”.

“Ми про це вели розмову з Президентом і робитимемо жорсткі висновки”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він заявив, що деякі керівники органів влади на місцях всіляко обходять дану тему, вдаючи, що це їх не стосується, “тому ми підтримуємо пропозицію Президента про підвищення рівня відповідальності і проводитимемо розширену нараду з питань цінової політики в країні”.

В.ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне тісну співпрацю всіх гілок влади у вирішенні питання ціноутворення.