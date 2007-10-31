Янукович доручив Клюєву і Бойку прозоро зустрітися з постачальними нафти

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав письмове доручення віце-прем`єр-міністру з питань ПЕК Андрію КЛЮЄВУ і міністру палива і енергетики Юрію БОЙКУ провести зустрічі з постачальниками нафти і виробниками нафтопродуктів з питань ціни і модернізації вітчизняного нафтопереробного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що ці зустрічі мають пройти прозоро за участю представників ЗМІ.

В.ЯНУКОВИЧ висловив стурбованість зростанням цін на нафтопродукти, що, на його думку, обумовлено ситуацією на світовому ринку нафти. “Кожного тижня ціна на нафту б`є рекорди”, - заявив він, зазначивши, що за десять років вона зросла майже вдесятеро – з 9 до 85 доларів за барель.

“У цих умовах єдиним виходом є модернізація вітчизняного нафтопереробного комплексу, зменшення вартості виробництва нафтопродуктів на внутрішньому ринку”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що в цьому напрямі ведеться велика робота і вишукуються шляхи зменшення ціни на нафту.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії Ukrainian Petroleum Consultants, з 19 по 26 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,7-6,9% (в середньому на 3,7%).

На сьогоднішній день Херсонський НПЗ (з шести українських нафтопереробних заводів) перебуває на реконструкції. Наприкінці жовтня була завершена дворічна реконструкція Одеського НПЗ, який почне роботу в 2008 році.