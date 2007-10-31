Еквадор визнав Голодомор в Україні геноцидом

30 жовтня Національний конгрес Республіки Еквадор ухвалив Резолюцію, якою визнав Голодомор в Україні 1932-1933 рр. актом геноциду українського народу.

Про це заявила голова підкомітету з міжпарламентських зв`язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету у закордонних справах Верховної Ради України п’ятого скликання Оксана БІЛОЗІР, повідомили УНІАН у прес-службі О.БІЛОЗІР.

Як зазначається у повідомленні, парламент Еквадору також висловив солідарність з українським народом, наголосивши на дотриманні принципів справедливості, свободи, демократії та взаємоповаги, які мають бути базисом у відносинах між країнами з тим, щоб такі явища як Голодомор в Україні більше не повторювалися.

Еквадор – друга після Перу країна Латинської Америки, парламент якої визнав Голодомор в Україні 1932-1933 рр. актом геноциду українського народу. В повідомленні про ухвалення зазначеної Резолюції, Голодомор в Україні 1932-1933 рр. визначається як найжахливіша зброя масового знищення.

Як зауважила О.БІЛОЗІР, ухвалення Резолюції стало наслідком цілеспрямованої та наполегливої роботи Посольства України в Перу на чолі з Тимчасовим повіреним України у справах Перу Олексієм ЛЯШЕНКОМ.

Незважаючи на те, що Еквадор не належить до країн із значимою присутністю громадян українського походження чи діаспори, діячів якої можна було б залучити до лобіювання питання Голодомору, Посольством було ефективно використано факт ухвалення Конгресом Перу в червні ц.р. Резолюції про визнання Голодомору в Україні актом геноциду, додала О.БІЛОЗІР.

Довідка УНІАН. За оцінками деяких істориків, політично організований голод за рахунок конфіскації продовольства на початку 30-х років минулого століття забрав життя від 7 до 10 мільйонів жителів України, зокрема близько 4 мільйонів дітей.

Актом геноциду Голодомор в Україні визнали 11 держав.