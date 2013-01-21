McDonald’s дістався до Новосибірська

Про це йдеться в офіційних документах міськадміністрації, пише РІА "Новости".

McDonald’s за підтримки влади Новосибірської області планує в 2013 році відкрити в регіоні десять ресторанів і кафе. Губернатор регіону Василь Юрченко вважає це принциповим і дуже важливим для іміджу регіону. За інформацією компанії, у неї поки немає ресторанів в Росії в регіонах Сибіру і Далекого Сходу.

В офіційному бюлетені мерії кажуть, що ТОВ "Сиб-Фуд", яке займається підбором і узгодженням ділянок для будівництва ресторанів і кафе в Новосибірську, надається п'ять місць для розміщення ресторанів не більше ніж на 50 посадкових місць кожен.

Таким чином, перші торгові точки громадського харчування McDonald’s повинні з'явитися в Кіровському (два ресторани), Ленінському (два ресторани) та Жовтневому районах (один ресторан).

У березні 2012 року McDonald's заявив про намір відкрити свої заклади відразу в декількох містах Сибіру і логістичний центр під Новосибірськом. За оцінкою віце-президента з розвитку McDonald's в Росії Віктора Ейдеміллер, стандартна вартість відкриття одного закладу в умовах Сибіру в межах від 30 до 150 мільйонів рублів - залежно від розміру і формату ресторану.