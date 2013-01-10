У Росії вдарили тріскучі 50-градусні морози

За інформацією МНС Росії, це на 4-10 градусів нижче звичайної середньодобової температури повітря для цього часу року. Причиною аномальних морозів став потужний антициклон з декількома центрами, який дозволяє холодному арктичному повітрю безперешкодно проникати на південь аж до 30 градуса північної широти, пояснили в прес-центрі рятувальників, повідомляє Росбалт.

Незважаючи на аномальні морози, лід в морській акваторії поки не встановився. За даними космічних знімків, лід на морських акваторіях Владивостока і Примор'я вкрай рухливий і мінливий, повідомили в ГУ МНС Росії по Приморському краю.

Сильні холоди охопили весь Далекосхідний федеральний округ. Сьогодні вранці морози від мінус 40 до мінус 50 градусів відзначалися в багатьох населених пунктах. Найхолодніше в якутському селищі Борогонци - там мінус 53 морозу. Такі ж міцні морози стоять в населених пунктах Хабаровського і Приморського країв, Амурської області.