ЦВК зареєструвала лише 94-х депутатів від БЮТ

Центральна виборча комісія зареєструвала 94-х народних депутати від Блоку Юлії Тимошенко, обраних на позачергових виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували усі члени ЦВК, присутні на сьогоднішньому засіданні.

Центвиборчком видав зареєстрованим депутатам тимчасові посвідчення встановленого зразка. Постанову про реєстрацію буде направлена до Верховної Ради.

Всього до парламенту за списком БЮТ пройшли 156 осіб. Реєстрація тільки 94-х пов’язана з тим, що ці депутати надіслали до ЦВК усі необхідні для їх реєстрації документи.