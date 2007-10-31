Вінський хоче спровадити Мороза 13 числа

Один з лідерів БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ звинувачує керівництво Верховної Ради 5-го скликання у навмисному затягуванні роботи нового парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після реєстрації у Центральній виборчій комісії 94 народних депутатів від БЮТ.

Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що одразу після опублікування у ЗМІ офіційних результатів позачергових парламентських виборів (опубліковані у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» 27 жовтня – УНІАН) надіслав листа до голови ВР 5-го скликання Олександра МОРОЗА з проханням зібрати і розпочати засідання робочої групи з підготовки проведення першої сесії ВР 6-го скликання.

За його словами, у своїй відповіді О.МОРОЗ нагадав, що у нього є 10 днів для збору цієї робочої групи, «і він скористається цим терміном».

Й.ВІНСЬКИЙ нагадав, що останній термін зібрання засідання робочої групи завершується 6 листопада. «Якщо аналізувати діяльність колишньої коаліції, то вона панічно тримається за свої крісла, робить усе, щоб затягти час», - вважає він.

На запитання журналістів, коли все ж таки зможе розпочатися засідання нової Верховної Ради, Й.ВІНСЬКИЙ відповів, що це можна було б зробити 13 листопада. «Це можна було б зробити, щоб показати, що ми не боїмося ні таких дат, ні чогось іншого», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.