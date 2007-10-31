Вінський: для міцності коаліції треба вирішити дві проблеми

12:53, 31 жовтня 2007
Політика
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Про пакетне голосування не йдеться

Один з лідерів БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ переконаний, що для міцності демократичної коаліції БЮТ і блоку “Наша Україна – Народна самооборона” необхідно вирішити дві проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після реєстрації у Центральній виборчій комісії 94 народних депутатів від БЮТ.

Зокрема, за словами Й.ВІНСЬКОГО, ці питання стосуються імперативного мандата і чіткого структурування «Нашої України». «Якщо ми ці проблеми вирішимо, то ми будемо мати дуже потужну і дуже міцну коаліцію», - сказав він.

Коментуючи намір створити на базі НУ-НС єдину партію, Й.ВІНСЬКИЙ наголосив, що «необхідність цього уже навіть перезріла».

За його словами, це необхідно було зробити ще у 2002 році. «Дуже багато проблем, які ми маємо в історії України, могли би бути вирішені по-іншому», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ також наголосив, що після відкриття першого засідання Верховної Ради і формування керівництва парламенту будуть проголосовані 12 законопроектів, які входять до коаліційної угоди. При цьому, за його словами, про жодне пакетне голосування не йдеться.

 

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